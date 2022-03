Vor fi chemati tinerii romani la incorporare? Ce spune ministrul Apararii

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a explicat care vor fi conditiile in care vor fi chemati tinerii la incorporare in eventualitatea unui razboi in care sa fie implicata Romania."Nu este cazul, pentru ca nici nu poti sa incorporezi (...). Nu pot sa mobilizez tinerii care nu au facut stagiul militar. Fara pregatire militara nu te poate mobiliza nimeni", a spus Vasile Dincu, citat de Antena 3."Sigur, poti sa fii mobilizat la locul de munca, intr-o zona din asta civila intr-o perioada ... citeste toata stirea