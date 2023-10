Vehiculele stationate regulamentar vor putea fi ridicate de autoritati, in anumite conditii, dar relocarea nu va implica costuri pentru proprietarPolitistii, fie ca sunt de la circulatie sau locali, vor putea stabili relocarea unui vehicul stationat regulamentar, daca in respectiva zona se desfasoara lucrari ori daca e nevoie de eliberarea zonei pentru interventia serviciilor de urgenta, potrivit unui proiect de ordonanta aflat in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne. In cazul ... citeste toata stirea