Vor sa oblige administratia Boc sa isi asume demolarea hotelului de pe trotuar din centrul Clujului dar si modernizarea, prin concurs de solutii, a Pietei Mihai Viteazu unde acesta a fost edificat

Consilierii locali USR - PLUS si-au prezentat public proiectele pe care le sustin spre a fi parte din bugetul orasului pe 2022. Desi primarul Emil Boc a anuntat deja ca sustine o parte dintre proiectele propuse de consilierii aflati in opotie in Cluj, alesii locali pluseaza si spun ca vor demolarea hotelul Cristian edificat pe trotuar in Piata Mihai Viteazul dar si organizarea unui concurs de solutii pentru modernizarea acestei piete din centrul orasului, prinsa intr-un scandal in care ... citeste toata stirea