Vortexul polar ajunge in Romania: Sunt prognozate temperaturi scazute, ninsori si vant puternic

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a venit cu un nou avertisment de vreme rea, care isi va face simtita prezenta in Romania.Elena Mateescu, directorul ANM, a anuntat ca vremea sa raceste considerabil si ca valorile termice vor fi mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada a anului. Se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare la munte si mixte in celelalte regiuni."Deja masa de aer rece este prezenta in zona tarii noastre. In partea de vest nord-vest a tarii ... citeste toata stirea