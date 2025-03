Vrei sa afli cum poti salva o viata? Paramedicii ISU Cluj te invata GRATUIT manevre de resuscitare. Unde are loc Maratorul Reuscitarii

Daca vrei sa inveti cum sa actionezi in cazul in care esti martor la un stop cardio-respirator, paramedicii de la ISU Cluj impreuna cu medicii clujeni au pregatit un super eveniment.Maratonul Resuscitarii va avea loc duminica, 16 martie, in zona de foodcourt a centrului comercial din comuna Floresti (Vivo! Cluj-Napoca)Proiectul isi propune sa vina in intampinarea nevoii de cunoastere a manevrelor de resuscitare de baza, parmadicii si medicii fiind prezenti in intervalul orar 10:00-18:00.De ... citește toată știrea