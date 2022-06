Vreme caniculara in aproape toata tara. Vezi ce temperaturi se vor inregistra la Cluj in perioada urmatoare

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, 27 iunie, prognoza meteo pentru intervalul 27 iunie - 10 iulie. Vremea va deveni din ce in ce mai calda, iar temperaturile vor deveni sufocante.In urmatoarele zile, vremea va deveni din ce in ce mai calda si, in multe regiuni, va fi chiar canicula, probabilitatea de averse va creste considerabil fata de ultima saptamana in aproape toata tara, dupa 1 iulie, conform estimarilor ANM pentru intervalul 27 iunie - 10 iulie.Vremea in Transilvania ... citeste toata stirea