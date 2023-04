Meteorologii au actualizat si prelungit avertizarile de ploi abundente. Intreaga tara este sub informare meteorologica, in timp ce pentru Dobrogea si sud-estul Munteniei a fost emis un cod galben valabil pana miercuri seara. La munte se anunta ninsoare.Potrivit meteorologilor, la munte va ninge si se va depune strat nou de zapada. Informarea meteorologica a fost prelungita pana joi seara, la ora 20.00. Pana atunci, local si temporar va ploua in centrul, sudul si estul tarii. Se vor acumula ... citeste toata stirea