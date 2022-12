Vreme extrema in Romania, val de aer tropical in miezul iernii. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani

Meteorologii anunta temperaturi neobisnuite in Romania, in urmatoarea perioada. In decembrie se pot inregistra temperaturi neobisnuite, de 15-20 de grade Celsius, spun meteorologii. Se va intampla daca in zona Romaniei patrund mase de aer tropical ce produc cresteri spectaculoase ale temperaturilor.Prognoza meteo pentru saptamana 05.12.2022 - 02.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg ... citeste toata stirea