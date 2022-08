Vreme frumoasa la Cluj in acest weekend. Vezi prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile

Vremea din acest weekend se anunta una frumoasa, cu sanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade Celsius.Conform meteorologilor, acest weekend se anunta unul cu temperaturi ridicate. De asemenea, sansele de precipitatii sunt extrem de scazute in fiecare zi.Prognoza meteo in Cluj in urmatoarele zileVineri, 5 august:Temperaturile vor ajunge la 32 grade Celsius, iar pe timp de noapte minima va fi de 16 grade Celsius. Sansele de ... citeste toata stirea