Vreme in general calda si ploi putine la final de octombrie si inceput de noiembrie - prognoza ANM

In Banat, in primele doua zile (24 si 25 octombrie), vremea va fi deosebit de calda, cu temperaturi maxime in medie de 24 - 26 de grade, dupa care pana la sfarsitul lunii octombrie media acestora, desi va fi in scadere spre valori de 20 - 21 de grade, va continua sa fie mai ridicata decat cea specifica perioadei. O vreme usor mai calda decat in mod obisnuit va fi si pe parcursul celei de-a doua saptamani, cu medii ale valorilor termice diurne cuprinse intre 15 si 18 grade, cu o posibila racire ... citeste toata stirea