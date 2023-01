Vreme rece in weekend: Ploaie, ninsoare si vant puternic la Cluj. Alerta meteo de Cod Galben a fost prelungita

Zona de munte din judetul Cluj se afla sub Cod Galben de ploaie, ninsoare si vant puternic.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul Galben de vant puternic. Potrivit meteorologilor, pana in 21 ianuarie, ora 2:00, va fi in vigoare un Cod Galben de precipitatii, intensificari ale vantului in zona montana si local in nordul Olteniei, unde se vor acumula cantitati de precipitatii in general de 25-40 litri/mp.Incepand de vineri, 20 ianuarie, treptat vor predomina ninsorile ... citeste toata stirea