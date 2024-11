Vreme rece la inceput de weekend in Cluj. Meteorologii anunta ninsori abundente si temperaturi scazute

Meteorologii au anuntat ca vineri, 22 noiembrie, vremea va fi rece in majoritatea tarii, iar in unele zone va ninge abundent.Cerul o sa fie innorat in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va avea intensificari in vestul, nord-vestul si centrul tarii. Temperaturile maxime se vor situa intre 2 si 16 grade Celsius, iar minimele se vor incadra intre -6 si 7 grade Celsius. Izolat se va semnala ceata.La Cluj, vremea se va mentine rece, vineri, cu maxime termice de 5 grade Celsius si minima ... citește toată știrea