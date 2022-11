Vreme rece si ploioasa in acest weekend. Vezi care este prognoza meteo pentru urmatoarele patru zile in Cluj

Vremea ramane instabila in acest weekend in Cluj-Napoca. Meteorologii anunta ploi torentiale, vant puternic si temperaturi negative.Cluj-Napoca nu scapa de vremea instabila in acest weekend. Conform prognozei meteorologilor, temperaturile vor scadea simtitor, iar vremea va ramane instabila in acest weekend.Joi, 24 noiembrie, cerul va fi in totalitate acoperit de nori. Sansele de ploaie vor fi ridicate, 96%, iar pe timpul noptii sunt asteptate cateva reprize de ploaie sau ninsoare. Maxima ... citeste toata stirea