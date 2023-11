ANM a emis doua avertizari de cod portocaliu, respectiv galben de ploi si vant puternic, in mai multe judete din tara, inclusiv Cluj.In intervalul30 noiembrie, ora 20:00 - 1 decembrie, ora 15:00, judetul Maramures si zona montana a judetelor: Bistrita - Nasaud, Mures, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj si Satu Mare se vor afla sub incidenta unui Cod portocaliu de ploi. Astfel, in intervalul mentionat se vor acumula cantitati de apa de 50...70 l/mp si izolat de peste 80 l/mp.In ... citeste toata stirea