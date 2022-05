Vremea 23 mai - 5 iunie 2022: De miercuri, temperaturi caniculare in judetul Cluj. Din 29 mai se intorc vijeliile

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo prentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 23 mai - 5 iunie 202. Specialistii anunta temperaturi la pragul caniculei in Banat, Oltenia, sudul Munteniei, insa nu vor lipsi furtunile puternice cu grindina, tunete si fulgere.Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri, 25 mai, vremea se incalzeste in majoritatea zonelor din tara."De miercuri, vremea se va incalzi semnificativ in aproape toata tara, devenind calduroasa in ... citeste toata stirea