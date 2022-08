Vremea 26 august 2022. Canicula in mare parte din tara, disconfortul termic va fi ridicat

Vremea in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 august 2022.Vremea se va mentine calduroasa in aproape toata tara, in zonele de campie pe arii restranse va fi canicula, iar disconfortul termic ridicat in regiunile din vest, sud si est, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in sud-est, in zona Carpatilor Meridionali si in extremitatea ... citeste toata stirea