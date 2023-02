Vremea continua sa se incalzeasca in urmatoarele zile in toata tara, insa, temperaturile vor scadea din nou la inceputul lunii martie.Vremea continua sa se incplzeasca in urmatoarele zile, pana la temperaturi de 11 grade Celsius, sambata, 18 februarie, la Cluj-Napoca. In zona sudica a tarii, mercurul din termometre va urca pana in dreptul valorii de 18 grade Celsius.De saptamana viitoare, temperaturile vor scadea din nou si se vor mentine scazute pana spre mijlocul lunii viitoare. La ... citeste toata stirea