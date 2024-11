Vremea continua sa se raceasca in Cluj! Sunt asteptate ninsori in weekend

Meteorologii au anuntat ca vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor din tara, aici fiind inclus si Cluj.Un aer mai rece patrunde si in Transilvania, iar cel mai frig o sa fie in depresiuni. Vantul bate cu putere in zonele inalte de munte, insa devine activ si in sudul provinciei. La noapte se raceste simtitor. Vor fi minus 8 grade in zona Miercurea Ciuc.In Cluj-Napoca, astazi, 15 noiembrie, vremea va fi inchisa marcata de innorari. Temperatura ... citește toată știrea