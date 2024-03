Vremea de maine 28 martie. Vremea se mai incalzeste, dar Clujul nu scapa de ploi

Ploile vor pune stapanire maine pe aproape intreaga tara, in rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedenta. Iata prognoza meteo de maine 28 martie.La noapte, cerul va fi variabil, dar se va innora treptat in regiunile vestice si va ploua in Banat si Crisana si pe arii restranse in Maramures, Transilvania si Oltenia. Vantul va prezenta intensificari in Carpatii Meridionali, in special in zona inalta, unde rafalele vor depasi 90 km/h, in Banat si sudul Crisanei cu viteze ... citește toată știrea