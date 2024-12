Vremea de Revelion

Vremea va fi inchisa in noaptea dintre ani la nivelul intregii tari, inclusiv in Bucuresti, iar maximele termice vor urca pana la 10 grade Celsius, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 decembrie - 3 ianuarie 2025, potrivit Agerpres.Astfel, in intervalul 29 decembrie, ora 20:00 - 30 decembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil la munte si va fi mai mult noros in rest. Pe spatii mici vor fi precipitatii slabe, mixte (burnita sau fulguieli), cu o ... citește toată știrea