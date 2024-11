Vremea in care retailerii decid ce construiesc in satele din Cluj, apune/ Consiliul Judetean si-a asumat noi standarde pentru aceste cladiri

Clujul poate da tonul la nivel national in ceea ce priveste felul in care sunt construite magazinele retailerilor dorite in satele din judet, spune arhitectul Horatiu Racasan, parte dintr-o echiapa la nivelul Ordinului Arhitectilor din Romania care a elaborat un nou ghid. Estre vorba despre unul privind stabilirea unor standarde de construire a cladirilor de gabarit mare in mediul rural, document care a fost si asumat de comisia de urbanism a Consiliului Judetean in judecarea viitoarelor ... citește toată știrea