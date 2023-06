Meteorologii ANM au emis avertizari meteo Cod rosu, portocaliu si galben de ploi torentiale, care vizeaza 23 de judete ale tarii. Zona de munte a judetului Cluj cade sub incidenta codului portocaliu, in timp ce cealalta parte a teritoriului se afla sub cod galben de averse torentiale.Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 16 iunie, ora 10:00, 17 iunie, ora 12:00.In jumatatea de vest a Olteniei, sudul Banatului, zona Carpatilor Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si ... citeste toata stirea