Vremea rea le-a facut necazuri locuitorilor unei localitati din Cluj! Ingreunate de chiciura, crengile unor copaci s-au rupt pe firele electrice - FOTO

Fenomenele meteo au cauzat probleme intr-o comuna din Cluj!Oamenii au ramas fara curent dupa ce crengile unor copaci s-au rupt pe firele elecrice, in urma depunerii de chiciura in localitatea Berchesiu.O echipa de interventie a fost trimisa la fata locului pentru a rezolva problema.,,Interventie de noapte, in urma depunerii de chiciura pe copaci ingreunand crengile care s-au rupt pe firele electrice