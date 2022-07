Vremea se incalzeste considerabil in Cluj. Maximele din aceasta saptamana nu vor scadea sub 30 de grade Celsius

Vremea se incalzeste considerabil in Cluj. Meteorologii anunta temperaturi de 34 de grade Celsius si sanse de ploaie aproape inexistente in aceasta saptamana.Potrivit meteorologilor, maximele din aceasta saptamana (18 - 24 iulie) nu vor scadea sub 30 de grade Celsius.Luni, 18 iulie: temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade Celsius. Soarele va straluci cu putere pe tot parcursul zilei, iar sansele de ploaie vor fi de doar 1%. Pe timpul noptii sunt asteptate 11 grade Celsius.Marti, 19 ... citeste toata stirea