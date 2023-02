Vremea se incalzeste considerabil in Cluj-Napoca. Maximele din aceasta saptamana vor ajunge la 12 grade Celsius

Vremea pare ca se imbunatateste in Cluj-Napoca, insa ploaia isi va mai face aparitia pe arii restranse. Afla cum va fi vremea in acest weekend.Potrivit meteorologilor, ploile isi vor face simtita prezenta in acest weekend. Conform prognozei, la Cluj vom avea parte de un weekend placut, cu temperatura de 12 de grade Celsius.Prognoza meteo pe urmatoarele 3 zile la Cluj-NapocaVineri, 18 februarie, maxima zilei va ajunge la 9 grade Celsius, iar pe timp de noapte sunt asteptate 3 grade. Sansele ... citeste toata stirea