Vremea se incalzeste de la jumatatea lunii aprilie

La jumatatea lunii aprilie, sunt asteptate temperaturi mai ridicate in toate regiunile tarii, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), citata de alephnews.ro. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. In saptamana de Paste, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice.Meteorologii anunta ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile tarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale ... citeste toata stirea