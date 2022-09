Vremea se mentine rece in Cluj si in acest weekend. Vezi cand se mai incalzeste putin

Vremea s-a racit brusc in toata tara. Meteorologii anunta temperaturi minime care coboara pana la 4 grade Celsius. In Cluj, vremea va ramane rece si in acest weekend.Potrivit meteorologilor, temperaturile vor creste usor incepand cu saptamana viitoare. Insa, pana atunci, temperaturile maxime nu vor depasi 20 de grade Celsius.Vreme rece la Cluj in acest weekendVineri, 23 septembrie, mereorologii anunta cateva reprize de ploaie, sansele de precipitatii ajungand la 84%. Maxima zilei se va ridica ... citeste toata stirea