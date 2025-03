Vremea se raceste semnificativ. Urmeaza ninsori, iar gerul va reveni in depresiuni. Cod galben de vant

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica informarea de vreme rea si anunta o racire semnificativa a vremii in urmatoarele zile, cu ploi si ninsori la nivelul intregii tari. Meteorologii mai spun ca se va semnala bruma si inghet la nivelul solului. Va fi chiar si ger. La munte va fi viscol, iar in restul tarii va fi valabil un cod galben de vant puternic.Potrivit informarii transmise duminica de ANM, valabila in intervalul 16 martie ora 10 - 20 martie ora 10, in cea mai ... citește toată știrea