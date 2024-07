Vremea se schimba radical: Cod galben de ploi torentiale, vant si vijelii puternice la Cluj, dar nu de astazi

Romania se confrunta cu vremea extrema in urmatoarele zile, conform avertizarilor emise luni de meteorologi. O mare parte a tarii va fi de marti sub cod galben de ploi torentiale, vant si vijelii puternice.In intervalul marti ora 10.00 - miercuri, ora 10.00, in sudul Banatului, Oltenia, Transilvania, cea mai mare parte a Munteniei si Moldovei, local in Maramures, precum si la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. ... citește toată știrea