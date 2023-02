Vremea se schimba radical! Temperaturi mai ridicate decat cele normale, pana spre jumatatea lunii martie

Dupa frigul extrem pe care l-am resimtit in intreaga tara zilele acestea, meteorologii estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, temperaturile vor fi, in general, mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada.Saptamana 13.02.2023 - 20.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar in toate regiunile.Saptamana 20.02.2023 - 27.02. ... citeste toata stirea