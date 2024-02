Vulpe surprinsa hoinarind pe o alee din cartierul Intre Lacuri, in apropierea blocurilor - FOTO

O vulpe a fost surprinsa in cartierul clujean Intre Lacuri.Imaginile au fost surprinse joi dimineata, de locuitor al cartierului. Probabil animalul era infometat, ceea ce l-ar fi putut impinge sa se aventureze in oras, in apropierea blocurilor de locuinte.Vulpile se pot gasi cu usurinta in toate habitatele din Romania, traind in principal pe teren paduros, in apropierea tufisurilor.In ... citește toată știrea