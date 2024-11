Vulpile de la Baza Sportiva Gheorgheni baga spaima in clujeni: "Devin agresive, se apropie de copii"

Clujenii devin din ce in ce mai speriati de vulpile care si-au tot facut aparitia in ultima perioada in Baza Sportiva Gheorgheni din Cluj-Napoca.Oamenii au ajuns sa evite zona de teama ca animalele salbatice i-ar putea ataca.Un clujean sustine ca vulpile se plimba in zonele slab iluminate sau pe pista de biciclete. Potrivit acestuia, in ultima perioada, animalele au inceput sa se manifeste agresiv, se apropie de copii prea mult si scotocesc prin bunurile celor care fac sport sau se relaxeaza ... citește toată știrea