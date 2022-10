Vulturii din Esaga, film despre viata echipei locale de fotbal, la festival de film

Intre 9-16 octombrie are loc la Sibiu Festivalul international de film documentar Astra (AFF - Astra Film Festival). In programul festivalului va fi prezentat si un film realizat la doi pasi de Gherla. Filmul se concentreaza pe viata de zi cu zi a echipei locale de fotbal, Vulturul Esaga.Proiectul a fost dezvoltat intre 2017-2018, in cadrul programului Ex Oriente si este povestea unui antrenor de fotbal dintr-un sat transilvanean, precum si a comunitatii pe care o reprezinta. Aproape in ... citeste toata stirea