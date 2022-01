Weekend cu "Muzicantii din Bremen" si "Craiasa Zapezii", la teatrul de papusi "Puck"din Cluj-Napoca; ce se pregateste de Ziua Unirii Principatelor

Weekend cu "Muzicantii din Bremen" si "Craiasa Zapezii", la teatrul de papusi "Puck"din Cluj-Napoca.Spectacolele sunt programate sambata la ora 11 si respectiv duminica la orele 11 si 12.30. "Muzicantii din Bremen" e o productie a sectiei maghiare a institutiei, in regia lui Rumi Laszlo, dupa ce evenimentul anuntat initial pentru data de 15 ianuarie a fost anulat din motive medicale). Aventura celor patru muzicieni incepe, in viziunea scenica a regizorului Rumi Laszlo, in momentul in care se ... citeste toata stirea