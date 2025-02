Weekend de foc pentru salvatorii din Cluj! Au participat la sute de misiuni in aceste zile. 195 de clujeni au avut nevoie de ambulanta

Salvatorii din Cluj au participat in aceste zile, in perioada 31 ianuarie - 2 februarie la, nu mai putin de, 229 de misiuni. Dintre acestea, 34 au fost interventii la accidente rutiere, incendii sau pentru readucerea starii de normalitate, in vreme ce echipajele SMURD au gestionat nu mai putin de 195 de cazuri medicale.Una dintre cele mai importante interventii a avut loc pe data de 1 februarie, atunci cand s-au raportat scurgeri de gaz in apartamentul unei case de locuit. Pana la sosirea ... citește toată știrea