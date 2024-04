Weekend pentru iubitorii LEGO(Marca Inregistrata): O replica de 1,5 m inaltime a Turnului Eiffel, din peste 10.000 de piese, expusa in Iulius Mall Cluj

Cu o tematica de primavara speciala, focusata pe arhitectura si diverse mecanisme tehnice functionale si zone citadine construite din caramizi LEGO(Marca Inregistrata), expozitia care i-a fascinat pe clujeni la editiile anterioare revine in Iulius Mall. In perioada 19 - 21 aprilie 2024, in Atriumul principal, zeci de mii de piese LEGO(Marca Inregistrata) vor forma orase in miniatura pe care le poti admira.Vedeta expozitiei este replica Turnului Eiffel, unul dintre cele mai mari seturi ... citește toată știrea