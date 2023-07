Wizz Air a explicat care a fost cauza anularii zborului Bologna - Cluj, in urma caruia peste 100 de turisti, din Cluj si alte judete din Ardeal, au fost abandonati in Bologna, dupa ce erau deja imbarcati.Calatorii au spus ca au fost tinuti 4 ore in asteptarea decolarii, trei in Aeroport si o ora in avion, iar apoi pilotii nu au mai vrut sa plece pentru ca si-au depasit orele de lucru."Wizz Air confirma ca zborul W4 3394 de la Bologna la Cluj-Napoca a fost anulat din cauze operationale - un ... citeste toata stirea