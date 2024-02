"Wonder Woman" de Cluj a ramas pieton! Amendata pentru ca circula cu viteza ametitoare pe drumul Sfantul Ioan

O femeie care circula cu 110 km/h pe drumul Sfantul Ioan a fost prinsa de politisti si lasata pieton.La data de 8 februarie a.c., in jurul orei 18.20, politistii municipiului Cluj-Napoca, au surprins cu aparatul radar un autoturism condus de o femeie, de 38 de ani, in timp ce rula cu viteza de 110 km/h pe drumul Sfantul Ioan din municipiu.Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1485 de lei, precum si cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada ... citește toată știrea