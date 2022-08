Zambetul ei a induplecat ingerii! Scrisoarea unei clujence care a supravietuit miraculos dupa un accident teribil - FOTO

O tanara care a supravietuit ca prin minune unui accident podus in Gilau, in luna mai 2022, are din nou nevoie de ajutorul tuturor. Octavia Raluca trebuie sa continue recuperarea si a vorbit public despre ceea ce i s-a intamplat."Accidentul meu, accidentul nostruScriu textul asta si nu stau asa cum as vrea. Nu stau cu genunchii indoiti si cu picioarele sub mine, ingramadita pe canapea. In mine curg litri intregi de sange de la zeci de oameni pe care nu cred ca am sa-i cunosc vreodata.Am ... citeste toata stirea