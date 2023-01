Zapada si polei pe drumurile Clujului. Drumarii au scos utilajele de deszapezire

Peste 290 de tone de material antiderapant au fost folosite in interventiile pe drumurile judetene din Cluj. Caderile de zapada inregistrate in ultimele 24 de ore si temperaturile sub zero grade Celsius au afectat, cu preponderenta, zona de munte a judetului, astfel ca actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului au vizat, in special, drumurile judetene situate pe raza acesteia.Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii ... citeste toata stirea