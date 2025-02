Zboruri din Cluj spre capitala Cretei, Heraklion, din vara, inlocuieste zborurile spre Chania

Zboruri din Cluj spre capitala Cretei, Heraklion, din vara.Zborurile sunt operate de compania aeriana low cost WizzAir, din 17 iunie, iar biletele au fost puse in vanzare de azi. Noua ruta va fi operata in fiecare marti, joi si sambata.In anii anteriori, Wizz Air a mai operat destinatii de vacanta in Grecia de pe aeroportul din Cluj, iar in Creta a zburat spre Chania. Ruta spre Heraklion va inlocui legatura existenta intre Cluj-Napoca si Chania.Wizz Air opereaza zboruri spre 37 de ... citește toată știrea