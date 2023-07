Zeci de pasageri au avut inca o data nevoie de nervi de otel pentru a pleca in vacante de pe Aeroportul International ,,Avram Iancu" Cluj. Intarzierile s-au tinut lant, iar unele zboruri au fost reprogramate in zile diferite. Calatorii au asteptat ore in sir la terminale fara sa stie cand vor putea zbura.Astfel, la Cluj, pasagerii zborului spre Napoli care ar fi trebuit sa decoleze ieri la orele 16:00 au fost nevoiti sa astepte pana azi la orele 19:00. Ghinion au avut si cei care au dorit sa ... citeste toata stirea