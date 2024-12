Zece ani de incercari si 0 rezultate! Primaria a lansat o noua licitatie pentru podul Garibaldi din Cluj/Circulatia in zona, inchisa cel putin 6 luni

Administratia locala face o noua incercare sa modernizeze zona podului Garibaldi din Grigorescu. Podul urmeaza sa fie demolat, fiind construit unul nou in loc. Lucrarile vor dura cel putin 6 luni, timp in care traficul din zona va fi oprit.Primaria Cluj-Napoca a lansat in SEAP o licitatie pentru noi studii, mai exact pentru actualizarea documentatiei tehnice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Pod peste raul Somesul Mic - Garibaldi''.,,Studii de teren, studiu luminotehnic, ... citește toată știrea