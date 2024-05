Zece candidati s-au inscris la alegeri pentru Primaria Cluj

Un numar de 38 de candidati s-au inscris la alegerile locale din 9 iunie pentru a candida la functiile de primar in cele cinci municipii si in orasul Huedin din judetul Cluj.La Primaria Cluj-Napoca sunt inscrisi 10 candidati, dintre care doi independenti - Emil Boc (PNL, primar in functie), Aurelia Cristea (PSD), Viorel Baltaretu (ADU), Olah Emese (UDMR, viceprimar in functie), Calin Cozma (AUR), Ramona Strugariu (REPER), Sorin Valeriu Nas (SOS), Dan Mihai Iacob (PUSL), Sabin Sarmas ... citește toată știrea