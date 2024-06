Zece dosare penale la Cluj in ziua alegerilor! Politistii au impartit si amenzi

Zece persoane s-au ales cu dosar penal la Cluj in urma alegerilor locale si europarlamentare organizate azi, 9 iunie.Pana la ora 19.00, au fost inregistrate 26 incidente sau fapte ilegale in context electoral, toate fiind verificate cu celeritate.Concret, in 10 cazuri au fost inregistrate dosare penale iar politistii au impartit si 4 amenzi. Momentan acestia verifica 5 cazuri iar 7 incidente nu s-au confirmat ca fiind ... citește toată știrea