Zece mii de clujeni in Piata Unirii din Cluj. Primarul Emil Boc, la trecerea dintre ani: "Va doresc tuturor un an mai bun si faceti un bine oriunde puteti pentru ca atunci vom fi intotdeauna cei mai buni"

Zeci de mii de clujeni au petrecut Revelionul in Piata Unirii din Cluj-Napoca unde Primariai a pregatit un spectacol fabulos de artificii si sampaniei. Primarul Emil Boc a fost in piata si a urat, pentru 2023, tuturor sa faca un bine oriunde pot.Anul acesta, spectacolul de Revelion din Cluj-Napoca a avut loc in Piata Unirii unde au concertat trupele DJ Project si Compact. De asemenea, dupa focul de artificii de la ora 00.00, a mai urcat pe scena Arpy & Zip Band. Zeci de mii de clujeni au ... citeste toata stirea