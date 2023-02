Zece raniti, dintre care trei preluati de ambulanta, asa arata bilantul salvamontistilor clujeni doar in acest weekend.Numarul interventiilor salvamontistilor, in special in domeniile schiabile, ajunge la zece doar sambata si duminica. In total zece persoane au fost ranite pe partiile de ski in weekend in Cluj. Marea majoritate, respectiv noua din zece cazuri, s-au petrecut sambata, pe domeniul schiabil Marisel, iar un caz, duminica, pe partia Buscat. Trei accidentati au fost predati ... citeste toata stirea