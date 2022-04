Zeci de amenzi imprastiate de politisti in doar doua ore, ieri in Cluj-Napoca.Politistii au descins pe strazile din Cluj-Napoca ieri si in doar doua ore, intre 19.30 si 20.30, respectiv de la ora 23 la miezul noptii, au imprastiat zeci de amenzi. Astfel, in cadrul activitatilor au fost legitimate un numar de 111 persoane si controlate 66 de ... citeste toata stirea