Zeci de amenzi pentru soferi in doar cateva ore intr-un oras din Cluj, s-au dat amenzi de mii de euro.Actiunea a avut loc ieri intre orele 11 si 14, in Turda. In aceste trei ore politistii au legitimat aproape o suta de persoane - mai exact 98 - au verificat 75 de masini si au efectuat peste 50 de testari cu aparatele etilotest. Rezultatul - 35 de amenzi, in valoare de aproximativ 13.000 de lei. De asemenea, in cazul a trei soferi, pe langa ... citeste toata stirea