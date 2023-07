Zeci de amenzi si avertismente in controale la caminele de ingrijire a persoanelor in varsta derulate de Protectia Consumatorilor in Cluj, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare si Salaj.Controalele au avut loc intre 11 si 16 iulie. Au fost verificati aproape trei sute de operatori economici, mai exact 297. Rezultatul - 183 amenzi contraventionale in cuantum de 1.787.000 lei si 205 avertismente. Totodata, au fost dispuse masurile complementare de oprire definitiva de la comercializare a ... citeste toata stirea